Von Hanne Hagelgans

Büren (WB). „Ist Paula auch da?“, diese Frage bekommt Nina Harmuth in letzter Zeit häufig zu hören, wenn die Jungen und Mädchen zu den Öffnungszeiten in den drei Jugendtreffs der Stadt Büren eintrudeln – oft sogar noch vor einem „Hallo, Nina“. Paula, das ist ihre Australian-Shepherd-Hündin – und sie ist der Liebling bei den Besuchern der Jugendtreffs.

Schon während ihres Studiums an der FH Dortmund hat sich Nina Hartmuth mit dem Thema „Tiergestützte Pädagogik“ beschäftigt. Und auch ihre Bachelor-Arbeit hat die heute 29-Jährige über die Frage verfasst, wie die Einbeziehung von Tieren die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bereichern kann. Als sie dann vor einigen Monaten die Hündin zu sich nahm, damals im zarten Welpenalter von zehn Wochen, war schnell die Idee da: Paula soll Frauchen bei der Arbeit unterstützen.

Paula bleibt tiefenentspannt

Dass das gut funktionieren könnte, ließ Paulas Herkunft hoffen: Australian Shepherds sind Hütehunde, die Rasse gilt als freundlich und nervenstark, aber auch als robust und pfiffig. Zum Glück macht Paula da keine Ausnahme: Auch beim größten Trubel in den drei Jugendtreffs in der Kernstadt, in Wewelsburg und Steinhausen bleibt sie tiefenentspannt. Schließlich kennt sie die Situation von klein auf: Schon als Paula fünf Monate alt war, hat Nina Harmuth angefangen, sie ab und zu mitzunehmen.

Inzwischen ist sie jeden Tag dabei, wenn Frauchen zur Arbeit geht. Sie lässt sich gerne streicheln und freut sich über lange Spaziergänge. Und wenn einmal Büroarbeit ansteht, rollt Paula sich auf ihrem Platz neben dem Schreibtisch zusammen und macht solange ein Nickerchen.

Nina Harmuth freut sich, dass ihr Plan so gut aufgegangen ist. Wäre es anders gewesen, hätten Trubel und Lärm im Jugendtreff die Hündin zu sehr gestresst, hätte sie Paula dem selbstverständlich nicht weiter ausgesetzt, sondern sich von ihrem Vorhaben verabschiedet und das Tier zu Hause gelassen, betont sie.

Gemeinsam Regeln aufgestellt

Und bei aller Begeisterung der Kinder achtet ihre Besitzerin doch auch streng darauf, dass die Jungen und Mädchen den Hund pfleglich behandeln: „Es gibt Regeln, die wir gemeinsam aufgestellt haben“, erklärt Nina Harmuth. Schließlich sei Paula kein Kuscheltier, sondern ein lebendiges Wesen, das Respekt verdiene. Und die Kinder und Jugendlichen lernen so ganz nebenbei gleich etwas sehr Wichtiges, nicht nur für den Umgang mit Tieren: Rücksicht zu nehmen.

Kinder, die Angst vor dem Hund hatten, habe es kaum gegeben. „Das hatte sich ganz schnell erledigt“, freut sich Nina Harmuth. Dafür sei so mancher extra-coole Junge, an den früher kaum heran zu kommen war, durch den Umgang mit Paula richtig aufgetaut.

Ein Hund in der Jugendarbeit – für diesen Vorschlag bekam Nina Harmuth von ihrem Arbeitgeber, der Stadt Büren, schnell grünes Licht. Norman Hansmeyer, Leiter der Bürener Jugendpflege, unterstützte die Idee von Anfang an. Auch aus dem Rathaus kam rasch das Ok.

Training für Begleithundeprüfung

Wäre Paula ein reiner Familienhund, würde ihre Besitzerin ihre Erziehung mittlerweile wohl als abgeschlossen betrachten. Denn zu kommen, wenn sie gerufen wird, und Kommandos wie „Sitz“ oder „Bleib“ zu gehorchen, ist für Paula längst zur Routine geworden. Doch weil die Hündin eben irgendwie ja auch einem Job nachgeht, will Nina Harmuth mit ihr noch die Begleithundeprüfung absolvieren. Dafür trainiert sie regelmäßig mit Paula auf dem Hundeplatz.