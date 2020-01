Büren (WB/han). Salzkotten baut an, Bad Wünnenberg löst die Platzprobleme zunächst durch eine Erweiterung in Modulbauweise. In vielen Kommunen im Altkreis werden die Rathäuser zu eng. Auch Büren bildet da keine Ausnahme. Hier allerdings gelingt es fast nur mit „Bordmitteln“ und einer vergleichsweise geringen Investition, eine Lösung zu finden, die nicht nur mehr Platz schafft, sondern auch noch die Erreichbarkeit für die Bürger verbessert.