Sascha Glaser und seine Mitstreiter in der Gruppe „Naturerlebnis Wewelsburger Almetal“ wollen es schaffen, dass am Tag der Deutschen Einheit in Wewelsburg zeitgleich 100 Obstbäume gepflanzt werden. Bestellungen der Pflanzen sind jetzt möglich.

Büren-Wewelsburg (WB/han). 100 Obstbäume in einer Minute zu pflanzen, dieses ehrgeizige Ziel verfolgt die Gruppe „Naturerlebnis Wewelsburger Almetal“. Am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, soll die bisher einmalige Aktion über die Bühne gehen. Die Vorbereitungen sind bereits im vollen Gange.

Sascha Glaser, einer der Initiatoren der Gruppe, die aus der Wewelsburger Dorfwerkstatt entstanden ist, hat eine Vision: „Vielleicht wird Wewelsburg eines Tages einmal als das Obstdorf bekannt, in dem im Frühjahr überall blühende Bäume zu sehen sind.“

Mit der Pflanzaktion am Feiertag im Oktober wird auf jeden Fall ein erster Schritt in diese Richtung gemacht. Und jeder Wewelsburger, ganz egal ob Gartenbesitzer oder nicht, kann mitmachen. Über die Naturerlebnis-Gruppe kann zum Preis von 25 Euro ein Obstbaum bestellt werden. Ganz unterschiedliche, immer aber alte und schützenswerte Sorten, die gut in die heimischen Breiten passen, stehen zur Auswahl: James-Grieve, Landsberger Renette oder Dülmener Herbstrosenapfel, die Pastorenbirne oder die Köstliche von Charneau, Kassins Frühe Herzkirsche oder eine Bühler Frühzwetschge.

Bei der Auswahl helfen die ehrenamtlichen Naturschützer. Schließlich, weiß Sascha Glaser, ist nicht jeder Baum für jeden Standort geeignet. Und dabei kommt es nicht nur auf Licht und Bodenbeschaffenheit an. Wer einen stattlichen Obstbaum in einen winzigen Garten pflanzt, sitzt ein paar Jahre später im Schatten auf der Terrasse, ärgert sich über von Wurzeln zerstörte Wege oder Mauern und riskiert vielleicht auch noch Streit mit dem Nachbarn. Da wäre ein handliches Buschbäumchen sicherlich die bessere Wahl. Wer dagegen ordentlich Platz hat, kann auch einen größeren Baum auswählen.

Wer gar keinen Garten besitzt, aber die gute Sache trotzdem unterstützen will, kann einen Baum spenden. Der wird dann von den Ehrenamtlichen an einen passenden Ort in der Feldflur gepflanzt. Der Spender, der ebenso wie alle Teilnehmer eine Urkunde bekommt, kann „seinen“ Baum dann jederzeit besuchen und zur Erntezeit das Obst pflücken.

Das allerdings, macht Sascha Glaser deutlich, benötige ein wenig Geduld. Wer im Herbst einen jungen Baum pflanzt, könne nicht bereits im folgenden Jahr Obst ernten: „Das dauert schon so drei bis fünf Jahre, bis die Bäume ordentlich tragen“, weiß er. Doch ohnehin sei so ein Baum, der gerne auch zu Hochzeiten oder zur Geburt eines Kindes gepflanzt wird, eine langfristige Sache.

Die auch ein bisschen Arbeit macht. „Wenn die Sommer so trocken bleiben wie die vergangenen beiden, muss ein Baum zumindest in den ersten Jahren gewässert werden“, betont Sascha Glaser. Und alle paar Jahre ist ein Schnitt notwendig. Wie das richtig geht, zeigt die ehrenamtliche Naturschutzgruppe mit zurzeit etwa 15 aktiven Helfern zwei Mal im Jahr in speziellen Kursen, die nicht nur in Wewelsburg sehr gefragt sind.

Bis Ende April können die Pflanzen für die Aktion „100 Bäume“ noch ausgewählt werden. Die Naturschutzgruppe bestellt sie dann bei einer Baumschule bei Kiel, die sich auf alte Sorten spezialisiert hat. Mit einer Spedition werden sie abgeholt und am Freitag, 2. Oktober, an die Wewelsburger ausgeliefert, damit sie am folgenden Feiertag alle gleichzeitig um 10 Uhr eingepflanzt werden können. Im Anschluss soll dann gemeinsam gefeiert werden. Damit alles klappt, sollte das Pflanzloch schon vorher vorbereitet werden. Wer sich damit nicht auskennt oder Hilfe braucht, kann sich ebenfalls an die ehrenamtlichen Naturschützer wenden, die über Fachwissen ebenso wie über nützliche Gerätschaften verfügen.

Sascha Glaser ist zuversichtlich, dass das Ziel, am Feiertag mindestens 100 Bäume zu pflanzen, erreicht wird. Doch die Wewelsburger Naturschützer freuen sich noch über viele weitere Mitstreiter. Wer einen Baum bestellen oder sich näher erkundigen will, bekommt weitere Informationen unter Telefon 0160/94120006.