Mit viel Begeisterung bauen Schulleiterin Clarissa Rehmann (Zweite von links) und Stefan Stadtfeld (rechts) mit ihrem Team die erste Oberstufe der Bürener Gesamtschule auf, die im August starten wird. Derweil wächst an der Kleffnerstraße der Rohbau des Oberstufengebäudes in die Höhe. Den Prozess begleiten Bürgermeister Burkhard Schwuchow und Abteilungsleiterin Marita Krause. Foto: Hanne Hagelgans

Büren (WB/han). Noch ist davon im Außen nicht viel zu merken. Dennoch wird am Bürener Schulzentrum schon seit Monaten Pionierarbeit geleistet. Sichtbares Zeichen ist allerdings der Rohbau des neuen Oberstufengebäudes an der Bürener Gesamtschule, der an der Kleffnerstraße in die Höhe wächst.