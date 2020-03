Nach Informationen dieser Zeitung ging er auf einem Übungshang einer Flugschule in Diemelsee in Hessen in die Luft und blieb um 12.48 Uhr zwischen zwei Fichten stecken. „Der Mann hat sich geistesgegenwärtig in den wackeligen Bäumen so gut es ging festgebunden“, teilt Torsten Behle mit, stellvertretender Gemeindebrandinspektor der Feuerwehr Diemelsee.

Die ersten Einsatzkräfte vor Ort warfen ihm weitere Seile zu, mit denen er sich sicherte. Die Feuerwehr stellte eine Leiter an den Baum, über die er selbstständig herunterklettern konnte. Er blieb unverletzt.