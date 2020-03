Von Marion Neesen

Büren (WB). Von wegen schulfrei: Die 590 Schülerinnen und Schüler des Bürener Mauritiusgymnasiums kommen in Zeiten der Coronakrise zwar nicht zur Schule, vom Unterricht „befreit“ sind sie aber keineswegs. Schon bevor das Virus das öffentliche Leben lahm gelegt und die Schulen geschlossen hat, hatte das Mauri eine Software in der Erprobung, mit der den Schülern auf digitalem Weg Aufgaben übermittelt werden können. Jetzt ist aus der Probezeit Realität geworden.

„Edupage“ heißt die Software, die Schüler als App auf Handy oder Tablet haben, die aber auch auf einem stationären Rechner installiert werden kann. „Die Software beinhaltet ein digitales Klassenbuch, Stundenplan und Vertretungsplan“, sagt Schulleiter Franz-Josef Drüppel, „damit haben wir die Möglichkeit, allen Schülerinnen und Schülern von der Jahrgangsstufe 5 bis zur Q2 Aufgaben zu übermitteln.“ Das übernehmen die jeweiligen Fachlehrer. Drüppel unterrichtet Mathematik, Physik und Technik. Am Dienstagabend hat er für seine Klassen Hausaufgaben ins digitale Klassenbuch formuliert und ein Abgabedatum festgelegt. „Die Erledigung ist verpflichtend“, sagt Drüppel, “die Kolleginnen und Kollegen sind angehalten, die Schüler in einem geeigneten Maß mit Aufgaben zu versorgen.“ Bereits seit Anfang der Woche wird am Mauri so „unterrichtet“. Zwar waren die Einführung und der Einsatz der Software erst für einen späteren Zeitpunkt gedacht, doch kommt es den Schülern jetzt zugute, dass die Entwicklung schon weit fortgeschritten war. So gerät der Lehrplan nicht ins Hintertreffen. Klausuren können auf diesem Wege allerdings nicht geschrieben werden. Dafür gebe es klare Regelungen und Prüfungsordnungen.

Praktisch in jedem Fach lässt sich so von zu Hause aus lernen. Sogar im Fach Sport könnten die Schüler beauftragt werden, laufen zu gehen (solange es keine Ausgangssperre gibt) oder Übungen zu absolvieren. Ob sie es wirklich tun, lässt sich hier nicht kontrollieren. Die schriftlichen Hausaufgaben allerdings müssen abgeliefert werden. Für Franz-Josef Drüppel hat das digitale Klassenbuch noch einen weiteren Vorteil, nämlich den des schnellen Informationsflusses. Sollte es Neues aus der Schule geben, können Schüler, Lehrer und Eltern zügig informiert werden.

Die Schule der Zukunft ist das für Franz-Josef Drüppel allerdings nicht. „Schüler brauchen kompetente Ansprechpartner, Lernbegleiter und Ratgeber, kompetente Erklärer und Vormacher“, sagt der Schulleiter, „ein Lernprozess muss moderiert und kontrolliert werden. Erst über das Erzählen und Rückerzählen wird klar, ob der Stoff auch verstanden wurde.“

Auch im Mauritiusgymnasium stehen die Abiturprüfungen nach Ostern an. Franz-Josef Drüppel geht davon aus, dass die schriftlichen Prüfungen am 21. April starten können. „Die Vorbereitungen laufen weitgehend normal“, so Drüppel. Informationen über eine etwaige Verschiebung der Reifeprüfung hat er aus dem Schulministerium bisher nicht.