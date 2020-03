„Ich freue mich über die große Solidarität hier in Büren“, betont Bürgermeister Burkhard Schwuchow, „es gibt viele ermutigende Beispiele und private Unterstützung, die vorbildlich sind.“ Der ehrenamtlich organisierte Einkaufs- oder Besorgungsdienst von DLRG, DRK, MHD, THW und Stadt biete hilfsbedürftigen Menschen wertvolle Hilfe. In der Stadtverwaltung koordiniert Lena Schulte die Angebote der Ehrenamtlichen. Die Akteure versorgen die betroffenen Menschen mit Lebensmitteln und Getränken oder vermittelt sie weiter an Apotheken-Lieferdienste. Betroffene können sich zu den Öffnungszeiten der Verwaltung (Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr sowie Freitag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr) telefonisch unter 02951-970/152 melden. Die Helfer sind zwischen 18 und 50 Jahre alt und gehören somit nicht zur Risikogruppe der neuartigen Atemwegserkrankung „Covid-19”, die durch das Coronavirus verursacht wird.

„Alle ehrenamtlichen Helfer erhalten einen Handlungsleitfaden – insbesondere dazu, wie sie sich selbst vor einer Ansteckung schützen können”, sagt Dirk Kleeschulte von der DLRG. Der Bürener Unternehmer engagiert sich für die Aktion und hat die Medien für die solidarische Aktion entworfen. Außerdem werden die Helfer mit Handschuhen und Desinfektionsmitteln ausgestattet. Die Ehrenamtlichen werden keine Bankgeschäfte erledigen, wie Geld holen. Und sie werden auch die Wohnungen der Hilfesuchenden nicht betreten. Wer das Angebot nutzen möchte, gibt zunächst seine Bestellung in folgenden Geschäften auf: Marktkauf Büren, Telefon 02951/98000, Fax 02951 980098, lieferdienst@marktkauf-bueren.de; Elli-Markt in Wewelsburg, Telefon 0151/40798478, elli-wewelsburg@t-online.de; Rewe in Steinhausen, Telefon 02951/91318. Die Unternehmen Lidl und Aldi decken ihre Versorgung in ihren Filialen ab. Danach kann für die Koordinierung der Lieferung mit Lena Schulte bei der Stadt unter 02951/970-139 oder 970-152, einkaufshilfe@bueren.de Kontakt aufgenommen werden. Unternehmen, die den Service unterstützen wollen, können sich bei der Stadt Büren, Michael Kubat, 02951/970 144, kubat@bueren.de melden. Dieses Angebot steht ausschließlich Unternehmen zur Verfügung, die Lebensmittel oder lebensmittelnahe Waren und zur Versorgung notwendige Produkte anbieten.