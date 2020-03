Büren (WB). Gemeinsam mit Bürener Sicherheitsunternehmen intensiviert die Stadt Büren ab sofort die Kontrollen in der Kernstadt und in den Ortschaften. Das teilte am Sonntag die Stadt mit. Ziel sei es, die Einhaltung der erlassenen städtischen Allgemeinverfügung zur Corona-Pandemie konsequent zu überwachen.