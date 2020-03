Melanie Stümpel und ihre Kollegen in der Bürener Apotheke zur Residenz können sich bei der Arbeit sicher fühlen. Viele Kunden nutzen in diesen Tagen den Autoschalter. Foto: Jörn Hannemann

Büren (WB/han). Drive-in: Dabei denken die meisten Menschen wohl spontan an leckere Burger, Pommes und Milch-Shakes, die direkt ins Auto serviert werden. In Büren allerdings kommen Medikamente und auf Wunsch auch noch Gesundheitsratschläge aus dem Drive-in-Schalter.

Die seines Wissens nach weit und breit einzige Apotheke mit Autoschalter betreibt Ralf Stolte in der Bürener Innenstadt. Was er vor acht Jahren vor allem mit Blick auf Eltern mit kleinen Kindern und Gehbehinderte eingerichtet hat, erweist sich jetzt in Zeiten der Corona-Krise als wahrer Segen.

Der Autoschalter der Apotheke zur Residenz, der von der Burgstraße an angefahren werden kann, sollte eigentlich dafür sorgen, dass Mütter (oder auch Väter) nicht bei Wind und Wetter für einen kurzen Apothekenbesuch den Nachwuchs mühsam aus den Kindersitzen pellen müssen. Und auch wer vielleicht schon älter und nicht mehr so gut zu Fuß ist, freut sich, wenn er Medikamente und Beratung bekommt, ohne das Auto verlassen zu müssen.

„Der Schalter wird jetzt von deutlich mehr Menschen in Anspruch genommen als sonst“, berichtet Apotheker Ralf Stolte, der mit seinem Team in diesen Tagen der Corona-Nervosität und Verunsicherung ohnehin viel mehr Kunden als gewohnt mit Medikamenten (ob mit Rezept vom Arzt oder frei verkäuflich) versorgen müsse.

Seine dringende Bitte: Besonders Menschen, die glauben, bei sich selbst oder bei Angehörigen Corona-Symptome festzustellen und sich Sorgen machen, ob sie vielleicht infiziert sein könnten und sich in Quarantäne begeben sollten, sollten möglichst nicht in die Apotheke hinein kommen, sondern besser den Drive-in-Schalter nutzen. Stolte: „Das ist ein wichtiger Schutz für unsere Mitarbeiter.“

Denn die Tröpfchen, durch die das Virus von Mensch zu Mensch übertragen wird, haben so praktisch keine Chance. Der Abstand zwischen Kunde im Auto und Apothekenmitarbeiter im Schalter-Fenster liege locker über den empfohlenen 1,5 Metern, weiß Ralf Stolte. Zudem befinde sich der Schalter an einem zugigen Ort, es wehe dort immer ein leichter Wind, der eventuell infektiöse Tröpfchen verwirbele. Und um ganz sicher zu gehen, könne das Fenster am Schalter auch auf Kipp gestellt werden, statt es ganz zu öffnen. „Eigentlich war das für ganz kalte Wintertage gedacht, aber jetzt bewährt es sich auch“, sagt Stolte. Schöner Nebeneffekt: All diese Maßnahmen schützen selbstverständlich nicht nur vor Corona, sondern auch vor ganz normalen Erkältungskrankheiten.

Nach einer Klingel brauchen Kunden am Drive-in-Schalter in der Burgstraße übrigens nicht zu suchen. Alles läuft automatisch ab: Steht ein Auto länger als drei Sekunden vor dem Schalter, schlagen ein Laser- und ein Infrarot-Sensor an, und im Inneren des Gebäudes ertönt ein Signal. Ein Mitarbeiter kommt dann zum Fenster und kümmert sich.

Auch innerhalb der Apotheke zur Residenz setzt Ralf Stolte auf Sicherheit für sein Team und hat zusätzliche Spuckschutzwände installieren lassen, um Tröpfcheninfektionen zu verhindern.