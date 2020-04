Paderborn/Büren/Lichtenau/Hövelhof (WB). Das hat es wohl in der Nachkriegszeit noch nicht gegeben: An Ostern ist an zahlreichen Orten im Kreis Paderborn der Fahnenschmuck aufgehängt worden. Schützenbruderschaften und -vereine hatten unter dem Motto „Zu Ostern Flagge zeigen!“ zu der Aktion aufgerufen.