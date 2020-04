Spatenstich am „Am Spring“ in Siddinghausen mit (von links) Ortsvorsteher Johannes Schäfers, Bürgermeister Burkhard Schwuchow und Peter Salmen (Vorsitzender des Ausschusses für Bauen, Umwelt und Stadtentwicklung) sowie Marvin Neumann vom ausführenden Tiefbau-Unternehmen Fecke-Bau.

Büren (WB). Der Bedarf nach Bauplätzen ist in Bürens Ortsteil Siddinghausen unverändert hoch. Die 17.000 Quadratmeter große, bisherige Grünfläche unterhalb der Sidaghalle bietet Platz für 15 bis 20 neue Grundstücke. Entstehen sollen ein- bis zweigeschossige Einzel- und Doppelhäuser in offener Bauweise. Erschlossen wird das Gelände über den Burgliedweg.

Im Rat wurde auf Vorschlag des Ortsvorstehers Johannes Schäfers der neue Straßenname festgelegt: Am Spring. Eine für alle Seiten herausforderndere Bauleitplanung wurde im Juli 2019 erfolgreich beendet. „Der Stadtrat hat diesen Bebauungsplan mit großer Mehrheit beschlossen“, so Ratsherr und Vorsitzender des Ausschusses für Bauen, Umwelt und Stadtplanung Peter Salmen.

„Es war ein langer Weg, den Rat und Verwaltung gegangen sind“, berichtet Bürgermeister Burkhard Schwuchow. „Seit Mitte der 90er Jahre soll der Bereich am Burgliedweg wohnbaulich entwickelt werden. Ein früherer Bebauungsplan wurde nach seinem Inkrafttreten beklagt und verlor im Jahr 2000 seine Rechtskraft.“ Jetzt – 20 Jahre später – wurden Lösungen mit den angrenzenden Landwirten gefunden und das Ziel der Stadt Büren, neues Wohnbauland bereitzustellen, erreicht.

Für Bürgermeister Schwuchow ist der nun erfolgte obligatorische Spatenstich ein wichtiges Zeichen in diesen herausfordernden Zeiten, geprägt durch das Corona-Virus: „Wir wollen den Blick nach vorne richten und neue Perspektiven schaffen. Stellvertretend für die Stadt möchte ich mich bei allen Partnern bedanken, die in den letzten Jahren an dieser für Siddinghausen herausragenden Entwicklung mitgearbeitet haben.“

Traum vom Eigenheim verwirklichen

Über die Entwicklung freut sich auch Ortsvorsteher Johannes Schäfers: „Junge Familien können hier ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen und beleben gleichzeitig unser Dorf. So zahlen sich Beharrlichkeit und zielorientierte Vorgehensweise aus.“

Der Stadt liegen bereits Anfragen für die Grundstücke vor. Familien mit Kindern und Arbeitnehmer im Stadtgebiet werden bevorzugt berücksichtigt. Die Stadt Büren hat vor einigen Jahren ein Punktesystem zur Vermarktung von Grundstücken entwickelt. Auf www.bueren.de finden Interessenten die Richtlinie und das Antragsformular für die Bauplatzbewerbung. Ansprechpartnerin ist Alexandra Haneke, Tel. 02951/970-118, E-Mail: haneke@bueren.de. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen im Zufahrtsbereich zum neuen Baugebiet ist am Weiner Kirchweg zu rechnen.