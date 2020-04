Der Quax-Hangar am Flughafen Paderborn-Lippstadt wird am Sonntag, 19. April, die Kulisse für einen ganz besonderen Auto-Gottesdienst bilden. Foto: Jörn Hannemann

Büren (WB/han). Unter dem Motto „Dem Himmel so nah“ wird am Sonntag, 19. April, ein Gottesdienst am Flughafen Paderborn-Lippstadt gefeiert. Das Besondere: Zum Schutz vor dem Coronavirus bleiben die Teilnehmer in ihren Autos sitzen.