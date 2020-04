„In etwa vier Wochen wird sich das Feldstück in ein großes Paradies für Bienen und Insekten verwandelt haben“, freute sich die Initiatorin der Aktion, Ilona Stelte-Lüke, über den Erfolg.

Die Erfolgsgeschichte hatte vor rund einem Jahr ihren Anfang genommen. Damals fasste Ilona Stelte-Lüke, die mit ihren Mann in Wewelsburg einen landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb betreibt und hauptberuflich bei dem Unternehmen PAD Airportservices am Flughafen Paderborn-Lippstadt beschäftigt ist, den Entschluss, aktiv etwas gegen das Bienensterben zu unternehmen. Schnell fanden sich in ihren Kollegen-, Freundes- und Bekanntenkreis Menschen, die mitmachten. So entstand eine Interessengemeinschaft, die schließlich zur Gründung des Vereins „Umwelt geht uns alle an e.V.“ führte.

Um das notwendige Kapital zu erhalten, wurde eine Spendenaktion initiiert: 1 Euro je Quadratmeter Acker, lautete das Motto. Hinzu kamen viele weitere Aktionen, die zusätzlich Geld in die Blumenkasse spülten. „Wir danken allen Paten und allen, die uns auch mit Rat und Tat unterstützt haben“, sagt Ilona Stelte-Lüke.

Sie und ihre Mitstreiter ließen sich viel einfallen, um Geld zu sammeln: Waffelbackaktionen, Spendendosen, Werbeauftritte; kleine Kuschelbienen wurden gehäkelt und verkauft. „Unsere Häkeldamen Vanessa Meier, Verena Markus und Danny Falk haben hunderte von Bienen in allen Variationen gehäkelt“, dankt Ilona Stelte-Lüke den fleißigen Handarbeiterinnen.

Auch viele heimische Unternehmen unterstützten das Projekt, das allerdings wie so viele andere auch unter dem Coronavirus leidet. „Die Absagen von Veranstaltungen haben uns bei unseren Sammelaktionen ein Stück zurück geworfen“, bedauert Ilona Stelte-Lüke.

Als Zeichen des Dankes hat sich der Verein dazu entschlossen, sich in Zeiten von Corona sozial zu engagieren. So verschenkten die Mitglieder ihre selbst gemachten Bienchen an die Bewohner des Wohnheims für Menschen mit Behinderungen in Salzkotten, die Patienten eines Paderborner Krankenhauses, die Notfallseelsorger und ein Seniorenheim im Kreis Paderborn. Außerdem wurden 50 Blumengrüße an Briefträger überreicht.

Hinzu kam eine Malaktion: Kinder gestalteten Bilder für die Bewohner des Seniorenheims in Steinhausen. „Die 71 Bilder haben bei den Bewohnern eine solche Freude ausgelöst, dass wir uns dazu entschlossen haben, einen Malwettbewerb zu organisieren. So konnten wir jetzt auch noch Bilder an die Bewohner der Seniorenheime in Büren, Haaren und zum Clara-Pfänder-Haus in Salzkotten geben“, freut sich Ilona Lüke-Stelte.

Weil es schon weitere Anfragen gibt, soll die Aktion fortgeführt werden. Kinder, die sich beteiligen wollen, könne ihre Bilder am Marktkauf in Büren abgeben oder an den Verein „Umwelt geht uns alle an“, Röhn 3 in 33142 Büren, schicken. Die Bilder sollten mit Namen versehen sein. Zu gewinnen gibt es Stoffbienen in allen Größen, Insektenhotels und weitere schöne Dinge.

Das Projekt Wildblumenwiese soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden. Daher sammelt der Verein weiter Spenden. Nähere Informationen gibt es online unter Honigbienenwiese@web.de. Zum Dank für ihre Beteiligung werden alle Spender, falls gewünscht, auf einer großen Spendentafel, die an der Blumenwiese aufgestellt wird, namentlich genannt.