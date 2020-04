Fürstenberg (WB). Rechtzeitig zur Rückkehr der Schwalben ist nun am Wasserplatz in Fürstenberg ein Schwalbenhaus in fünf Meter Höhe aufgestellt worden. Dieses Vogelhaus bietet den alljährlich wiederkehrenden Schwalben die ideale Nistgelegenheit.

Früher fanden die Schwalben genügend Nistmöglichkeiten in Scheunen, Stallungen oder direkt an den Häusern unter der Traufe. Diese Möglichkeiten sind kaum noch gegeben, umso wichtiger ist es, den Schwalben Alternativen zu bieten.

So freute sich Fürstenbergs Ortsvorsteher Reimund Günter, dass dieses tolle Gemeinschaftsprojekt nun in unmittelbarer Nähe des im vergangenen Jahr angelegten Staudenbeetes und Insektenhotels aufgestellt wurde. Auch das ehemalige Trafohäuschen, das als Vogel- und Fledermausherberge umgebaut wurde, ist nicht weit entfernt.

" „Das ist gelebtes Miteinander im und für das Dorf.“ Reimund Günter "

„Seit Wochen hat Viktor Dik schon an diesem Projekt gebaut. Er hat schon mehrere Insektenhotels angefertigt und der Gemeinde zur Verfügung gestellt, alles natürlich ehrenamtlich“, berichtet Reimund Günter. „Viktor fand Unterstützung beim Landwirt Richard Herbst, der einen Großteil des Baumaterials spendete und seine Scheune zum Bau zur Verfügung stellte. Matthias Graf von Westphalen stellte den Holzstamm zur Verfügung. Pro Fürstenberg stiftete die Dachschindeln und der Bauhof der Stadt Bad Wünnenberg half, das Fundament zu erstellen. Das ist gelebtes Miteinander im und für das Dorf“, freut sich der Ortsvorsteher und spricht allen Beteiligten ein dickes Dankeschön aus.

Kreisausschuss entscheidet über Dorfwettbewerb

Eigentlich sollte das Projekt anlässlich des Dorfwettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Ob der Wettbewerb stattfindet, wird voraussichtlich im nächsten Kreisausschuss am 18. Mai entschieden. Günter: „Es sind weitere tolle Projekte in den Arbeitsgruppen zum Wettbewerb angestoßen worden. So oder so ist das bisher Geleistete nicht umsonst. Wir arbeiten ja schließlich nicht für den Wettbewerb, sondern für unser Dorf.“