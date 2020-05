The BossHoss will am 2. Juli 2021 in Büren auftreten. Foto: Thomas F. Starke

Büren (WB/mba). Statt wie geplant in diesem Sommer geht die Cowboy-Band The BossHoss nun wegen der Corona-Pandemie im kommenden Jahr auf die „Black Is Beautiful“-Open-Air-Tour. Der Veranstalter hat jetzt die Termine für die einzelnen Konzerte für das Jahr 2021 bekanntgegeben. Der Auftritt in Büren in den Almeauen, der für den 3. Juli geplant war, soll am 2. Juli 2021 nachgeholt werden.