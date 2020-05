Per Kran hatte sich Turmuhr- und Glockenspezialist Eckhard Wende hinauf zur Turmuhr hieven lassen, um den Rest des abgebrochenen Minutenzeigers am östlichen Zifferblatt abzumontieren. Sturm Sabine hatten den Zeiger zerrissen.

Brenken (eb). Der Orkan Sabine hatte am 10. Februar dafür gesorgt, dass in Brenken die Kirchturmuhr der St. Kilian Pfarrkirche ihren Dienst einstellte. Sabine hatte mit solcher Kraft getobt, dass der große Minutenzeiger am Zifferblatt der Ostseite abknickte und in die Tiefe fiel. Seither stand die fast 100 Jahre alte Turmuhr still. Auch der stündliche Glockenschlag blieb aus.

Doch jetzt schlägt den Brenkenern die Stunde wieder und an drei der insgesamt vier Zifferblättern drehen die Zeiger wieder ihre gewohnten Runden.

Bewerkstelligt haben das der Turmuhr- und Glockenspezialist Eckhard Wende und seine Frau Christina. Die Kirchengemeinde hatte das Ehepaar aus Sachsen-Anhalt mit der Reparatur der Kirchturmuhr beauftragt. Schnell stellte sich heraus, dass die Arbeiten am Uhrwerk nicht so kompliziert sein sollten. Schwieriger war es aber, den Rest des abgebrochenen Zeigers abzubauen. Dabei konnte Peter Klüsekamp aus Büren mit seinem Kranwagen helfen. Mit entsprechendem Werkzeug ausgerüstet, ließ sich Eckard Wende damit in die Höhe hieven, um des Zeigers Fragment abzumontieren.

Westwind sorgt im Osten für Verwirbelungen

„Es passiert häufiger, dass die Zeiger auf der Ostseite abbrechen, denn hier kommt es bei Westwind zu Verwirbelungen, die an den Zeigern zerren“, weiß Eckhard Wende. Wenig überrascht war der Experte daher, dass auch der Stundenzeiger arg mitgenommen war. Neben Witterungsschäden hatte der 80 Zentimeter lange und mit Blattgold belegte Zeiger auch zwei Einschusslöcher. „Es muss ein treffsicherer Schütze gewesen sein, der den Zeiger in 26 Meter Höhe gleich zweimal getroffen hat“, mutmaßt Eckhard Wende. Überraschend waren auch die vielen Einritzungen und Gravuren an der Sandsäule im Schallfester. Über Jahrhunderte haben Handwerker hier ihre Spuren hinterlassen. In seiner Werkstatt wird Eckhard Wende zwei neue Zeiger für die Brenkener Turmuhr herstellen und dafür Kupferblech verwenden. Nach Fertigstellung und Montage wird dann auch auf dem Zifferblatt an der Ostseite wieder die Zeit anzeigt.

Kirchturmuhr kostete 3506 Mark

Die Kirchturmuhr der katholischen Pfarrkirche Brenken gehört zu den ganz wenigen im weiten Umkreis, die noch vollständig mechanisch im Betrieb sind. Die 1919 von der Firma Vortmann aus Recklinghausen eingebaute Uhr wird jede Woche mit einer Kurbel aufgezogen. Diese Aufgabe übernimmt seit vielen Jahren die Brenkener Familie Düchting. Aktuell ist es in der dritten Generation Thorsten Düchting, der jeden Samstag den Turm erklimmt, um mit der Kurbel die beiden großen Gewichte über zwei Ebenen des Turmes nach oben zu ziehen. Die Uhr läuft dann eine Woche. Auch ihr Schlagwerk ist auf eine Woche ausgelegt.

1919 hatte die Kirchengemeinde 3506 Mark für die Kirchturmuhr bezahlt. Heute, so Eckhard Wende, sei eine solche Uhr kaum noch bezahlbar. Daher werden die alten Uhren fast immer restauriert und generalüberholt. „Die Mechanik ist einfach sehr gut und das Material langlebig“, sagt Wende. Wie leidenschaftlich gern sich der 61-Jährige mit Turmuhren beschäftigt, zeigt sich in vielen Bereichen. So hat er unlängst einen Innovationspreis für die Entwicklung einer Pendelsperre erhalten. Seine Erfindung ermöglicht es, dass sich alte Turmuhren selbstständig aufziehen und ihre Uhrzeit einstellen können. Die originale Mechanik bleibt dabei unverändert. Weiterhin hat Eckhard Wende ein von Leonardo Da Vinci entworfenes Uhr- und Messwerkzeug gebaut, das heute ein geschätztes Exponat in einem Züricher Museum ist.