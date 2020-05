Steinhausen (WB/sen). Die Steinhäuser können sich endlich einen lang gehegten Wunsch erfüllen. Mit der Übergabe des Leader-Förderbescheides in Höhe von 238.000 Euro ist die Finanzierung eines neuen multifunktionalen Vereinshauses nun auch offiziell in trockenen Tüchern. Die Steinhäuser würden lieber heute als morgen mit den Arbeiten beginnen, sind aber aufgrund der Coronaregeln derzeit ein wenig ausgebremst. Dem neuen Treffpunkt vieler Steinhäuser Vereine schon jetzt einen Namen zu geben, ließen sie sich dennoch nicht nehmen: Er soll Traditionseck heißen.

Ralf Zumbrock, Regionalmanager Südliches Paderborner Land, geht aber dennoch davon aus, dass der Bau schon bis Ende des Jahres stehen könnte. Hinter den Tennisplätzen in unmittelbarer Nähe zur Schützenhalle und zur Grundschule im Ortskern wird ein Neubau mit rund 180 Quadratmetern Nutzfläche entstehen. Das neue Multifunktionshaus mit Räumlichkeiten für die musikalischen Probenstunden des Tambourkorps, aber auch für viele andere Vereine und Gruppierungen wie die Showtrommelband Drums and More, die Flamenco Showtanzgruppe La alegria de bailar, die Theatergruppe, den Damenchor und die Frauengemeinschaft wird mit der finanziellen Unterstützung aus der Leader-EU-Förderung entstehen.

Die Planungen für ein solches Haus reichen bereits bis ins Jahr 2014 zurück. Damals hatte das Tambourkorps Bedarf für einen erweiterten Probenraum angemeldet. Daraufhin wurden weitere Bedarfe ermittelt und 2017 eine Voranfrage für den Bau eines solchen Gebäudes gestellt. Nach einigen planerischen Anpassungen wurde Anfang 2019 der Bauantrag gestellt. Zwischenzeitlich befasste sich die lokale Aktionsgruppe der Leader-Region Südliches Paderborner Land mit dem Vorhaben. Der genehmigungsreife Förderantrag konnte dann zum Jahresende 2019 bei der Bezirksregierung in Detmold eingereicht werden, die ihn schließlich positiv beschied. Das Gemeinschaftsprojekt umfasst eine Gesamtinvestition von etwa 360.000 Euro, wobei durch die ehrenamtlichen Arbeitsleistungen der Vereinsmitglieder und Bürger| etwa 100.000 aufgebracht werden. Die Leader-Förderung liegt bei rund 238.000, und die Kofinanzierung durch die Stadt Büren beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Als Fördermittelempfänger kümmert sich die Stadt Büren außerdem um die Abrechnung der Leader-Fördermaßnahme. Die Steinhäuser Akteure können sich also ganz auf die Umsetzung vor Ort konzentrieren.