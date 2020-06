Büren (WB/mba). Im Fall tausender Patientenakten, die offenbar unverschlossen im ehemaligen St.-Nikolaus-Hospital aufbewahrt wurden, sieht der Youtuber „ItsMarvin“ weiterhin Versäumnisse bei Klinikbetreiber, Insolvenzverwalter und der Stadt Büren. Vorwürfe erhebt der 30-jährige Gladbecker, der die Akten nach eigenen Angaben am 10. Mai gefunden haben will, vor allem auch gegen den Sicherheitsdienst.

„Das Kernproblem ist ja, dass das Krankenhaus nicht verschlossen und die Räume nicht abgesichert waren“, sagte der Youtuber dieser Zeitung.

Der Sicherheitsdienst weist die Vorwürfe zurück. Zwei Mal täglich würden alle Fenster und Türen des Gebäudes kontrolliert – auch am Wochenende. Am 10. Mai seien die Türen zu den Kontrollzeiten verschlossen gewesen. Die Firma sei zudem nicht darüber informiert gewesen, dass noch alte Akten in dem Gebäude aufbewahrt werden.

Bürgermeister Burkhard Schwuchow (CDU) hat sich unterdessen mit dem Youtuber ausgetauscht. „Wir haben einiges klarstellen können“, sagte Schwuchow dieser Zeitung. Missverständnisse seien ausgeräumt worden. Er habe gegenüber dem Youtuber deutlich gemacht, dass nicht die Stadt ihn angezeigt habe, sondern dass die Polizei von Amts wegen Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet hatte. Schwuchow setzt bei der Klärung des Datenskandals unterdessen auf den Hamburger Datenschutzbeauftragten , der sich in den Fall eingeschaltet hat.

Derweil mehren sich Hinweise, dass der frühere Klinikbetreiber, die MK Kliniken AG aus Hamburg doch über die fehlende Sicherung der Akten informiert war, was das Unternehmen bislang bestritt. Wie berichtet, hatte ein Anwohner am 7. Dezember 2019 Anzeige erstattet, weil eine Tür des Gebäudes aufgebrochen worden war und dort offenbar Jugendliche eingedrungen waren. Im Februar wurde eine Scheibe des Gebäudes eingeschlagen. Über beide Vorfälle sei der von der MK Kliniken AG bestellte Hausverwalter und nicht die Stadt Büren telefonisch von der Polizei unterrichtet worden. Die Polizei korrigierte somit am Freitag ihre Angaben von Dienstag.

