Büren (WB). Am Freitag und Sonntag sind in Büren erneut Einbrüche in das ehemalige St.-Nikolaus-Hospital verübt worden. In einem Fall erbeuteten die Täter Kupferrohre und richteten hohen Sachschaden an. Im zweiten Fall wurden sieben Jugendliche und junge Erwachsene erwischt, die aus dem Ruhrgebiet angereist waren, um Videos in dem Gebäude zu drehen.

Am Freitagmorgen meldete der für das Gebäude zuständige Sicherheitsdienst einen Einbruch in der Nacht. Zwischen 1 Uhr und 8.30 Uhr waren die Täter an der Gebäuderückseite durch ein gesichertes Fenster in das Gebäude gelangt. Im Keller wurden zwei Türen gewaltsam geöffnet. In zwei Kellerfluren rissen die Einbrecher die Deckenverkleidung herunter, um an die Versorgungsleitungen zu gelangen. Sie entfernten die Dämmungen der Heizungsleitungen und sägten die Kupferrohre heraus. Sie stahlen Rohre im Wert von etwa 1.000 Euro. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Sachschaden aud 20.000 Euro geschätzt

Fünf Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren sowie zwei Männer (22/24) wurden am Sonntagabend vom Sicherheitsdienst in dem Gebäude entdeckt. Sie hatten die Barrikaden eines gesicherten Fensters abgeschraubt und waren eingedrungen, um Videos zu drehen. Ein Mann hatte dementsprechende Geräte dabei. Die Gruppe war durch das vom Gladbecker Youtuber ItsMarvin veröffentlichtes Skandalvideo auf das verlassene Krankenhaus aufmerksam geworden. Mit zwei weiteren Männern (26/36) waren sie aus dem Raum Essen/Solingen nach Büren gefahren, um in das Krankenhaus einzudringen. Die Polizei stellte Werkzeug und die Videoausrüstung sicher. Die Eltern der beiden 15-Jährigen wurden sofort informiert.

Polizei: Jedes widerrechtliche Eindringen ist strafbar

In beiden Fällen nahm die Polizei Strafan eingeleitet. Bezüglich des Diebstahls der Kupferrohre sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht zu Freitag letzter Woche verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter 05251/3060. Die Kreispolizeibehörde Paderborn weist im Zusammenhang mit den erneuten Taten daraufhin, dass jedes widerrechtliche Eindringen in das ehemalige Krankenhaus strafbar ist. Einbruch, Diebstahl, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und ähnliche Delikte ziehen in jedem Fall strafrechtliche Ermittlungen nach sich.