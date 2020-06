Büren (WB). Die Polizei sucht einen Taschendieb und hat ein Fahndungsfoto eines Tatverdächtigen veröffentlicht. Der Mann steht im Verdacht, Anfang März eine 59-jährige Frau in Büren bestohlen zu haben.

Er hatte die Bürenerin in der Werkstraße angesprochen und war ihr immer näher gekommen. Wenig später hatte die Frau beim Einkaufen bemerkt, dass ihr Portemonnaie aus ihrer Handtasche entwendet worden war. Schon kurz nach der Tat hob der Tatverdächtige an einem Geldautomaten in Bad Wünnenberg mit der gestohlenen EC-Karte Geld vom Konto des Opfers ab. Die Bilder aus der Überwachungskamera sind jetzt zur Fahndung frei gegeben worden und im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt.

Die Polizei fragt “Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Angaben zum Aufenthaltsort der Person machen?“ und bittet um Hinweise unter Tel. 05251/3060.