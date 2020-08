Die 54-Jährige war am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr mit einem Ford Focus aus Büren kommend in Richtung Paderborn unterwegs. Im Einmündungsbereich der K 37 wollte ein 34-Jähriger in einem VW Golf nach links auf die L 776 in Fahrtrichtung Büren auffahren. Der Mann missachtete nach Angaben der Polizei die Vorfahrt der 54-Jährigen und fuhr in die Seite des Fords. Durch den Aufprall wurde der Focus auf die linke Seite in die Einmündung eines dortigen Feldwegs geschleudert. Der Golf kam auf der Gegenfahrbahn mit der Front in Richtung Paderborn zum Stehen.

Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Paderborner Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die L 776 für etwa eine Stunde gesperrt und aus Richtung Paderborn nicht befahrbar. Die Polizei leitete den aus Büren kommenden Verkehr über den Flughafen Paderborn-Lippstadt ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.