Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befuhr eine Gruppe von neun Motorradfahrern gegen 15.45 Uhr die Straße Knickberg in Büren-Weine in Richtung Rüthener Straße. An der Einmündung mussten mehrere Motorradfahrer wegen eines querenden Fahrzeugs bremsen. Ein 71-jähriger Suzuki-Fahrer kippte mit seinem Motorrad um, blieb aber unverletzt. Der seitlich versetzt vor ihm fahrende 67-jährige Yamaha-Fahrer zog sich eine Fußverletzung zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein 65-jähriger Mann fuhr mit seiner 1200er BMW gegen 15.55 Uhr von Delbrück-Boke kommend auf dem Mühlendamm nach Salzkotten-Verne. Er fuhr in den Kreisverkehr Hauptstraße ein. Im Kreisverkehr missachtete eine auf der Hauptstraße in Richtung Salzkotten fahrende 61-jährige Opel-Corsa-Fahrerin die Vorfahrt des Motorradfahrers. Das Auto kollidierte mit der Maschine und der Kradfahrer stürzte. Der 65-Jähriger erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins örtliche Krankenhaus gebracht werden.