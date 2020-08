Büren-Brenken (WB). Nach einer Verkehrsunfallflucht in Brenken sucht die Polizei Paderborn Zeugen. Am vergangenen Donnerstagnachmittag befuhr laut Polizeiangaben eine 25-Jährige in einem VW Passat gegen 15.25 Uhr den Loretoberg/L637 in Richtung Alter Hellweg.

Von Westfalen-Blatt