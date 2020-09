Nach Angaben der Polizei brachen der oder die Täter eine Zugangstür zu dem an der Schulstraße gelegenen Sportlerheims gewaltsam auf. An der Tür entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich unter Tel. 05251/3060 zu melden.