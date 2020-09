Jeder hilft, wo er kann

Von Dienstag, 15. September, an ist das Büro im Bürener Rathaus (Königstraße 16, Zimmer 27) wieder dienstags von 15 bis 17 Uhr und mittwochs von 10 bis 12 Uhr besetzt. Während der Sprechzeiten ist die Bürgerhilfe unter Telefon 02951/970128 zu erreichen, sonst unter Telefon 02955/748367.

Das Prinzip des gemeinnützigen Vereins, der im Jahr 2012 seine Arbeit aufgenommen hat und das gesamte Stadtgebiet Büren mit allen Ortsteilen abdeckt, ist einfach: Die zurzeit knapp 150 Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag von 12 Euro und haben sich zum Ziel gesetzt, sich gegenseitig zu helfen.

Jeder bietet an, was er einbringen kann: Begleitung bei Behördengängen, Fahrdienste zum Arzt oder zum Einkaufen, Hilfe im Garten oder im Haus, Babysitterdienste, kleine Handwerksarbeiten oder auch einfach Gesellschaft, Vorlesen oder Kartenspielen. Wer hilft, bekommt Punkte gutgeschrieben, die er selbst wieder einlösen kann. Wer selbst nicht helfen kann oder möchte, zahlt zwei Euro pro Stunde an den Verein. In jedem Fall zahlen Nutzer den Helfern ihre Fahrtkosten.

Auch während der Corona-Zeit, betont Hans-Werner Kley, sei die Bürgerhilfe jederzeit erreichbar und einsatzfähig gewesen. „Es gab allerdings weniger Anfragen als sonst, das war gut zu schaffen. Wir mussten so gut wie nichts ablehnen“, erzählt er.

Geholfen habe, dass viele ältere Menschen in der besonderen Situation auch auf ihre Kinder bauen konnten, die im Homeoffice oder in Kurzarbeit waren und darum einspringen konnten. Außerdem hatte auch die Stadtverwaltung einen Hilfs- und Lieferdienst für Senioren und andere Angehörige der Risikogruppen organisiert, auf den die Bürgerstiftung bei Bedarf verweisen konnte.

Dass es im Frühjahr und Sommer weniger als in normalen Jahren zu tun gab, passte Kley und seinen Mitstreitern ganz gut. Denn viele der besonders aktiven Helfer sind selbst schon im Seniorenalter. „Wir müssen alle vorsichtig sein“, weiß Kley. Zum Glück sei keines der Mitglieder an Covid 19 erkrankt, berichtet er.

Damit das auch so bleibt, gelten bei Kontakten zwischen den Mitgliedern und Hilfsdiensten die Abstandsregeln, ein Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden. Das gilt auch für das jetzt wieder geöffnete Büro. Eine Hygienewand aus Acrylglas und ein Desinfektionsspender sorgen für Sicherheit.

„Ich hatte keine Lust, im Ruhestand nur noch zu Hause rumzusitzen und die Füße hochzulegen“, so antwortet Bernd Baumjohann auf die Frage, warum er sich für die Bürgerhilfe engagiert.

Er wollte als Rentner etwas Sinnvolles tun, andererseits aber auch niemandem, der finanziell darauf angewiesen sein könnte, einen 450-Euro-Job wegnehmen. Ein weiterer Pluspunkt ist für ihn die Flexibilität: „Ich kann immer noch spontan verreisen.“

Und wenn ein Einsatz für einen Helfer gerade ungelegen kommen sollte, findet sich sicherlich ein anderer, der Zeit hat und einspringen kann. „Es macht Spaß, aktiv zu bleiben“, findet auch Heinrich Weber. Und alle sind sich einig: „Wir werden auch älter – und dann freuen wir uns, wenn wir selbst Hilfe bekommen.“