Zügig angehen möchte der Bürgermeister nun die Entwicklung der Innenstadt: „Oberste Priorität hat die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes im Bürener Zentrum“, macht er klar. Eine Lösung zeichne sich bereits ab. Von einem Nahversorger könne auch der Einzelhandel profitieren, mutmaßt er. Ebenfalls ganz oben auf der Agenda: Die Nachnutzung der Klinik, die es in diesem Jahr durch einen Datenskandal zu bundesweiter Bekanntheit brachte.

Für „keine Selbstverständlichkeit“ hält der alte und neue Bürgermeister das Wahlergebnis und hofft, dass er das in ihn gesetzte Vertrauen nicht enttäuschen werde.

Grüne Sitze im Rat verdoppelt

Der grüne Parteivorsitzende Karl Koch freut sich über das Ergebnis: „Wir konnten unsere Sitze im Rat verdoppeln“, sagt Koch. Die Grünen wollen sich im neu konstituierten Rat besonders um umweltpolitische Themen kümmern, aber auch um die Erweiterung des bestehenden Radwegenetzes. „Falls die Almetalbahn nicht reaktiviert wird, könnten wir uns auf der Trasse durchaus auch einen Radweg nach Brilon vorstellen”, schlägt Koch vor. Damit verunreinigtes Wasser nicht über die Karstflächen ins Grundwasser gelangt, machen sich die Grünen außerdem für eine neue Klärwerksstufe stark, die nach Angaben von Koch mit 90 Prozent durch das Land gefördert werden könne. Aktuell hätten die Grünen noch mit keiner der anderen Parteien Gespräche geführt, so Koch.

Bonke: In Büren fehlen uns die Ärzte

Die FDP und ihr Bürgermeisterkandidat Meinolf Krawczyk hatten schon am Wahlabend angekündigt, mit anderen Parteien Gespräche führen zu wollen. Im nächsten Rat werden die freien Demokraten mit drei Sitzen vertreten sein, die sich damit nicht zum Wahlergebnis von 2014 verbessern konnten. Aus dem Stand konnten die „Bürger für Büren“ vier Sitze im Rat erringen. Ihr Bürgermeisterkandidat Rüdiger Bonke, der selbst mit 18,5 Prozent das zweitstärkste Ergebnis erzielte, bleibt auch am Montag nüchtern: „Wir sind jetzt gewählt, und wir werden uns einbringen“, sagt der Lehrer. Ein konkretes Projekt will er dann aber doch voranbringen: „In Büren fehlen uns die Ärzte“, erklärt Bonke, der dem Ärztemangel durch die Gründung einer Genossenschaft begegnen will, die den Bau eines Ärztehauses finanzieren soll. So solle das Risiko für einzelne Ärzte minimiert werden, die so durch einen attraktiven Standort auf dem Land gehalten werden könnten, so die Vorstellung Bonkes.

Die SPD, die den Verlust von vier Sitzen verkraften musste, konnte den ersten Schock überwinden: „Wir werden uns das Wahlergebnis genau anschauen“, verspricht der Vorsitzende Peter Salmen, ist sich aber sicher: „Die SPD wird noch gebraucht“.