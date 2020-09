Risse in Skateranlage

Mitglieder der Bürener FDP-Fraktion waren auf die Risse an mehreren Stellen auf der Fahrbahndecke aufmerksam geworden und stellten eine entsprechende Anfrage an Bürgermeister Burkhard Schwuchow. So wollten sie wissen, ob die Risse die Verkehrssicherheit der Skaterbahn beeinträchtigen können.

Das verneint die Stadt in ihrer Antwort an die FDP nach Rücksprache mit dem ausführenden Architekten. Schwindrisse beeinträchtigten die Verkehrssicherheit nicht. Erst ab einer Breite von fünf Millimetern müssten diese Risse nachgearbeitet werden. Die Rissbildungen müssten beobachtet und falls notwendig auch ausgebessert werden. Das sei auch im Abnahmeprotokoll für die Skateranlage so festgehalten worden

Mit Blick auf die nahende kalte Jahreszeit fragt die FDP, ob zeitnah Maßnahmen ergriffen werden müssen oder eine Reparatur erledigt werden muss, bevor Frost in Verbindung mit Nässe weitere Risse und Schäden an den betroffenen Stellen verursacht.

Im Oktober, erläutert die Stadt dazu, sei ein Termin vor Ort mit der ausführenden Firma vereinbart worden, um falls notwendig, Risse noch rechtzeitig vor dem Winter zu verfüllen.

Darüber hinaus möchten die Liberalen wissen, ob solche Schwind­risse auf Skaterbahnen die Regel seien oder ob ein Fehler bei der Bauausführung oder Statikberechnung passiert sei.

Die Skateranlage sei auf Grundlage der aktuellen Normen und Richtlinien geplant und ausgeführt worden, heißt es dazu aus dem Rathaus. Grundsätzlich sei es so, dass Beton als Baustoff sogar Risse bekommen müsse. Da Baustahl eine größere Elastizität besitze als Zement, seien sogenannte Mikro- oder Spinnenrisse in jedem Bauteil aus Stahlbeton zu finden. Erst wenn die Risse eine gewisse Größe überschritten, müsse gehandelt werden.

Der Bau der 300.000 Euro teuren Skateranlage, die mit 90 Prozent aus der Landeskasse gefördert wurde, hatte im November 2019 begonnen. Im Juni wurde die Anlage, die den in die Jahre gekommenen Skaterpark an der Stadthalle ersetzt, in der Almeaue in Betrieb genommen. Bei den Jugendlichen, die mit mehreren Workshops auch in die Planung mit einbezogen wurden, kommt sie gut an. Sie kann nicht nur mit dem Skateboard, sondern auch mit Rollern, Inlinern, BMX-Rädern oder Sportrollstühlen befahren werden.

Im Vorfeld hatten sich Bürger zu Wort gemeldet, die durch die Anlage Lärmbelästigungen befürchteten. Um das zu vermeiden, wurde geräuschreduzierender Beton verbaut