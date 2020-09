Junge Union setzt auf Wasserstoff

Auf Initiative der CDU-Nachwuchsorganisation kamen nun Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft bei der Unity AG am Flughafen Paderborn/Lippstadt zu einem Werkstattgespräch zusammen. „Als Junge Union sehen wir vor allem in den Gebieten mit viel Windenergie große Potentiale, Wasserstoff zum Gewinnerthema für OWL zu machen“, so Gniosdorz.

Einer der Gäste beim Werkstattgespräch war Prof. Dr. Thomas Tröster, Leiter des Instituts für Leichtbau mit Hybridsystemen in Paderborn. Er stellte ein Mobilitäts- und Energiekonzept vor, das bereits in öffentlicher Sitzung des Wirtschaftsausschusses des Kreises Paderborn in die heimische Politik getragen wurde. Das Projekt sieht die Gewinnung und Nutzung von Wasserstoff in sogenannten HUBs vor. Diese sollen sowohl als Energiezwischenspeicher dienen als auch für die direkte Energieversorgung durch die Abgabe des Wasserstoffes an Fahrzeuge mit Brennstoffzellen für Nahverkehr und ÖPNV sorgen. Der Wasserstoffbeauftragte der Bundesregierung, Dr. Stefan Kaufmann MdB, stellte den Gästen die Nationale Wasserstoffstrategie vor und erklärte, wo derzeit die Schwerpunkte des Bundes liegen.

„Grüner Wasserstoff wird ausschließlich aus erneuerbarer Energie gewonnen und wird somit in Zukunft alternativlos sein, da er klimafreundlich sowohl als Antriebsmittel für Fahrzeuge als auch als Energiequelle für die Schwerindustrie eingesetzt werden kann“, erklärte Kaufmann. So sollen zuerst große CO2-Emitenten, wie die Stahlindustrie, auf Wasserstoff umstellen. Um die Infrastruktur auszubauen, müsse auch blauer und türkiser Wasserstoff für eine Übergangszeit genutzt werden. Der grüne Wasserstoff solle jedoch bis 2030 einen industriellen Maßstab haben. Die großen Herausforderungen seien die Speicher, aber insbesondere die rechtlichen Rahmen, die angepasst werden müssten. Es werde darauf ankommen, Regulierung und andere Innovationshemmnisse abzubauen.

Bestehende Gesetze und Regularien dürften Innovationen nicht ausbremsen, waren sich Dr. Kaufmann und sein Bundestagskollege Dr. Carsten Linnemann einig. Linnemann kritisierte unter anderem die Fokussierung der Politik auf den Batterieantrieb. Einige Teilnehmer waren der Ansicht, dass es „Leuchttürme“ bedürfe, die beispielhaft zeigen können, wozu innovative Techniken fähig sind. Dazu brauche es Reallabore, die ohne viel Regulatorik aufzeigen, welche Modelle marktfähig sein können.

„Mit dem Werkstattgespräch Wasserstoff wollten wir wichtige regionale Akteure an einen Tisch bringen. Uns als Junge Union hat der Termin darin bestätigt, dass die Herstellung und Nutzung von grünem Wasserstoff zwar kein Allheilmittel, aber ein wesentlicher Baustein für eine nachhaltige Energieversorgung sein wird“, fasst Kevin Gniosdorz zusammen.