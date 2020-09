Mit Spaß der Umwelt helfen

Im ersten Workshop zum Thema „Zero Waste“ dürfen die Teilnehmer textile Mehrwegalternativen zu Plastik und Einwegverpackungen designen. Seien es ein Lunchbag oder Bienenwachstücher für das Pausenbrot, die die Alufolie ersetzen, ein Seifensäckchen, um das Stück Seife optimal aufzubrauchen oder ein Beutel, der beim Einkauf die Plastik- oder Papiertüte einspart – es wird genäht, gestrickt und gehäkelt, was das Zeug hält. Davon profitieren sowohl die Teilnehmer als auch der Planet. Der Workshop findet von 13 bis 19 Uhr statt.

Im zweiten Workshop können die Teilnehmer ihr Talent zur Selbstdarstellung einbringen und in andere Rollen schlüpfen. Unter dem Thema „Ich-Mensch-Digital“ bietet die Jugendpflege einen Theater-Workshop an, in dem der Spaß am Spiel und an frechen Improvisationen ganz vorne steht.

Die Teilnehmer werden sich nach einem ersten, spielerischen Kennenlernen plötzlich selber in einer verrückten Szene wiederfinden. Und dann gibt es auch noch Spielkarten mit Aufgaben, die es zu lösen gilt. Der Workshop läuft von 15.30 bis 20.30 Uhr.

Beide Angebote finden im Jugendtreff Treffpunkt 34 in der Bahnhofstraße 34 in Büren statt und richten sich an Jugendliche ab 14 Jahren. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, der Kostenbeitrag liegt bei 3 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen bei Nina Harmuth, E-Mail harmuth@jugendpflege-bueren.de.

Die Aktion „Nachtfrequenz 20 – Nacht der Jugendkultur“ wird gefördert vom Land Nordrhein-Westfalen und veranstaltet von der Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW.