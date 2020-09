Büren (WB). Ein 24-jähriger Fahrer in einem gelben Lamborghini soll nach Angaben der Polizei in ein illegales Autorennen in Büren verwickelt gewesen sein. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Die Beamten haben am Donnerstag Strafanzeige gegen einen 24-jährigen Lamborghini-Fahrer wegen des Verdachts eines illegalen Rennens erstattet und seinen Führerschein beschlagnahmt.

Von Westfalen-Blatt