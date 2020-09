Grab gibt Geheimnisse preis

Zufallsfund

Dass es in der Wewelsburger Feldflur zwei große Steinkistengräber gibt, war den Archäologen bekannt. Konkrete Untersuchungsergebnisse, besonders für das vor drei Jahren entdeckte Grab Wewelsburg II, gab es bisher aber nicht. Das hat sich jetzt geändert. Die Wissenschaftler der LWL-Archäologie mit Sitz in Münster haben mit Hilfe modernster Techniken neue Erkenntnisse gewonnen. Archäologe Leo Klinke, der die Grabung am Steinkistengrab II geleitet hat, stellte die Forschungsergebnisse jetzt erstmals öffentlich vor.

Während das 1985 entdeckte Megalithgrab Wewelsburg I 1987 vollständig ausgegraben und untersucht wurde, war bei dem 2017 entdeckten Steinkistengrab Wewelsburg II 2018 lediglich eine Forschungsgrabung vorgenommen worden. Bei beiden Monumenten handelt es sich um Grabstätten aus der Jungsteinzeit, zwischen 3500 und 2800 vor Christus.

„Wir haben auch die Knochenfunde aus dem Grab Wewelsburg I mit neusten Methoden nochmals untersucht und können heute sagen, dass hier mindestens 250 Menschen bestattet wurden“, erläutert Klinke. Auch in Wewelsburg II gab es, obwohl hier bisher nur Grabungsschnitte erfolgt sind, schon zahlreiche Knochenfunde.

Die Grabstätte, die der Wewelsburger Landwirt Roland Schulte 2017 zufällig beim Pflügen entdeckt hatte, war, wie man jetzt weiß, 21 Meter lang, zwei Meter breit und einen Meter hoch.

Findlinge transportiert

Die Aufmerksamkeit der Archäologen weckten die großen Granitsteine, die von Menschen dorthin transportiert worden sein müssen. Beim Anheben der Findlinge wurden zahlreiche menschliche und tierische Knochen entdeckt. Im Sommer 2018 untersuchte ein Team der Uni Münster in Kooperation mit der Altertumskommission und der LWL-Archäologie für Westfalen das Grab Wewelsburg II. Sechs Wochen lang gruben bis zu zehn Studenten und legten schachbrettartig einzelne Bereiche frei.

„Der Fund der Findlinge auf der Paderborner Hochfläche war für uns eine Sensation“, sagte Klinke. Wie sind die schweren Steine über eine Strecke von mindestens sechs Kilometern transportiert worden? Welchen Zweck hatten sie? Und warum haben die Menschen diesen großen Aufwand auf sich genommen? Die Forscher standen vor Rätseln.

Heute vermuten sie, dass die Steine mit einem Ochsengespann zur Grabstelle gezogen , dann aufgerichtet und als seitliche Stützwände der Grabkammer verwendet wurden. Denn die Findlinge, die einst durch die Eiszeit aus Skandinavien bis ins Paderborner Land rollten, sind viel stabiler und haltbarer als der heimische Kalkstein. Die Seitensteine aus Granit wurden teilweise in das Erdreich eingelassen. Auf ihnen wurden große Kalksteinplatten als Abdeckung aufgebracht, die wiederum mit Erdreich überdeckt wurden.

800 Jahre genutzt

„Schon bei unseren Forschungsgrabungen sind wir auf zahlreiche Knochenfunde gestoßen“, berichtet Klinke. Das lässt die Vermutung zu, dass das Grab randvoll mit menschlichen Gebeinen war. Allerdings war Wewelsburg II kein Massengrab. Die Menge sei vielmehr dadurch zu erklären, dass es über einen Zeitraum von 800 Jahren als Grabstätte benutzt wurde.

Dass es zu einem Durcheinander an Knochen in der Grabkammer kam, liege wohl daran, dass die Gebeine nach und nach zusammengelegt wurden. „Man brauchte Platz“, vermutet Klinke. Auch Kinder seien dort bestattet worden. 1514 Knochenfragmente konnten nachgewiesen werden.

Ein weiteres Rätsel tat sich auf, als man unter den Findlingen Holzkohlereste fand. „Das hat uns zunächst doch sehr irritiert“, gesteht der Archäologe. Dank der Möglichkeit der C-14-Radiokarbon-Untersuchung konnte festgestellt werden, dass diese Holzkohle aus der Zeit 780 bis 400 vor Christus stammt. „Als das Grab längst aufgegeben war, haben Menschen die schweren Steine aufgezogen und hier Feuer gemacht“, folgert Leo Klinke.

Warum? Das könne nur vermutet werden. Vielleicht sei es eine Kultstätte oder schon eine Feuerstätte zu Beginn der Eisenzeit gewesen. Sicher aber sei, dass es in der Umgebung Gehölze gegeben habe. „Dank neuester Techniken wie dem Einsatz von Bodenradar, Magnetometer und digitaler Archäologie konnten wir maximale Ergebnisse bei geringer Zerstörung der Grabstätte erreichen“, freut sich Leo Klinke.

Touristische Nutzung

Beabsichtigt ist, die Knochenfunde nach den Untersuchungen im Kreismuseum einzulagern. Die Grabstätten sollen öffentlich zugänglich gemacht werden. Unter dem Titel „Straße der großen Steine“ ist ein Projekt auf den Weg gebracht worden, bei dem die historischen Stätten touristisch erschlossen werden. Mit den Kommunen begleitet die Altertumskommission für Westfalen in Münster das Projekt. Aus Edelstahl angefertigte, zwei Meter große Steinskulpturen sollen auf die Monumente hinweisen