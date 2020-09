Bürgerhilfe ist Vorzeigeprojekt

Für die Kommunen im Kreis Paderborn hat das Sozialamt des Kreises die Koordination eines Suchtrupps übernommen, der solche Aktivitäten erfasst und eine Nominierung für die Online-Karte von Vorzeige-Projekten vorschlägt. Mitglied im Suchtrupp für die Stadt Büren war darin Klaus Czuka als Vorsitzender des Seniorenbeirates Büren.

Auch wenn das Projekt, das eigentlich Mitte des Jahres abgeschlossen sein sollte, inzwischen coronabedingt bis Ende 2021 verlängert wurde, so konnten doch für die Stadt Büren schon zahlreiche Aktionen zusammengetragen werden, die Angebote und Hilfeleistungen insbesondere für ältere Menschen bieten.

Bisherige Angebote

Ob die Verteilung von Notfalldosen durch den Seniorenbeirat, das Wanderprogramm „Geh mit uns“ des Wandervereins Bürener Land mit regelmäßigen Seniorenwanderungen in Steinhausen, Planungen der Bürgerstiftung für einen Fitnessparcours für Jung und Alt in den Almeaue, Hilfeleistungen für Jedermann der Bürgerhilfe Büren oder die Sterbebegleitungen des Ambulanten Hospizdienstes Mutter Teresa, die zahlreichen Aktivitäten in Kirchen und Vereinen – das ehrenamtliche Angebot für Ältere in der Stadt Büren ist umfassend. Eine Auswahl daraus für das eine Leuchtturmprojekt zu treffen, das landesweit als das Bürener Vorzeigeprojekt nominiert werden soll, war gar nicht einfach.

In Abstimmung mit Irmgard Kurek, der Vorsitzenden des Ausschusses für Familie, Bildung und Generationen des Rates der Stadt Büren hat der Suchtrupp für Büren inzwischen die Bürgerhilfe Büren als Kandidaten für die landesweite Online-Datenbank nominiert. Allen Mitgliedern der Suchtruppen im Lande gewährt das Land eine einmalige Aufwandsentschädigung in Höhe von 300 Euro.

Der Seniorenbeirat Büren hat intern beschlossen, die auf ihn entfallende Aufwandsentschädigung in voller Höhe als Rückenwind für den Bürener Kandidaten weiterzugeben. Ein symbolischer Scheck wurde an den stellvertretenden Vorsitzenden der Bürgerhilfe Büren, Guido Bröckling, übergeben. „Für uns Bürener sind alle genannten Projekte Leuchtturmprojekte, auch wenn vorerst vom Ministerium nur ein Projekt in die landesweite Datenbank aufgenommen werden sollte,“ dankte Klaus Czuka allen, die sich beteiligt hatten.