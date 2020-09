Von der Geschichte der Dinge

Büren (WB). Der Fall Gurlitt, Bronzen aus dem ehemaligen Königreich Benin oder die Elgin Marbles von der Akropolis – diese Aufzählung macht die Spannbreite aktueller Provenienzforschung deutlich. Die Provenienzforschung, also das Erforschen der Herkunft und der Geschichte von Objekten, ist Thema der neuen Ausstellung „Geschichte der Dinge – Zur Herkunft von Objekten in nordrhein-westfälischen Sammlungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe“, die im Kreismuseum Wewelsburg gezeigt wird. Die Schau ist von Sonntag, 27. September, an im Kreismuseum zu sehen, anschließend wandert sie durch sieben weitere Museen in Nordrhein-Westfalen.

Von Westfalen-Blatt