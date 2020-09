Bewaffneter Täter auf der Flucht - Fahndung am Freitag in Büren

Büren-Steinhausen (WB). Die Star-Tankstelle an der Bürener Straße in Steinhausen ist am Freitagabend überfallen worden. Ein bewaffneter Täter sei auf der Flucht, teilte die Polizei am Montag mit.