Büren (WB). In der Katholischen Kindertageseinrichtung St. Josef in Büren ist eine Person positiv auf Covid-19 getestet worden. Das teilte Detlef Müller, Geschäftsführer des Gemeindeverbandes der Katholischen Kirchengemeinden im Hochstift Paderborn, am Montag in einer Presseerklärung mit.

Von Westfalen-Blatt