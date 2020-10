Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr gegen 8.35 Uhr ein Lkw-Fahrer aus Tschechien auf der A 44 in Richtung Dortmund. Kurz vor der Zufahrt zum Parkplatz Steinhausen prallte ein VW Passat aus Polen auf den vorausfahrenden Lastwagen. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus.

Auf der Fahrbahn waren Betriebsstoffe ausgelaufen, die von der Feuerwehr abgestreut wurden. Nach einer zwischenzeitlichen Vollsperrung der A 44 in Richtung Dortmund ist die Fahrbahn derzeit wieder einspurig wieder befahrbar.