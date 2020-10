Büren (WB). Die Stadt Büren hat jetzt über umfangreiche Sanierungsarbeiten und Bauarbeiten in Weine und Hegensdorf informiert. So ist die städtische Straße Weiner Heide am Knickberg auf einer Länge von 800 Metern erneuert worden. Netzrisse in der Deckschicht, Flickstellen und allgemeine Unebenheiten seien Gründe für die Deckensanierung gewesen.

Von Westfalen-Blatt