Gegen 11.40 Uhr war die 62-Jährige mit einem Fahrrad mit elektrischem Hilfsmotor auf dem linken Gehweg an der Bahnhofstraße in Richtung Kapellenberg unterwegs – „verbotswidrig“, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Ein Mitsubishi-Fahrer (68) kollidierte mit der Radfahrerin, als er von einem Apotheken-Parkplatz auf die Bahnhofstraße einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Pedelec-Fahrerin, die keinen Helm trug, auf die Straße und zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Zuletzt waren drei Radfahrer in Paderborn bei Unfällen verletzt worden.