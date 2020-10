Umzug der Wewelsburger Feuerwehr steht nichts mehr im Weg

Büren-Wewelsburg (WB). Wewelsburgs Feuerwehr zählt die Tage bis zum Umzug in ihr neues Domizil. Der Neubau, der am Ortsausgang an der Böddeker Straße auf etwa 2500 Quadratmetern in den vergangenen Monaten entstanden ist, konnte trotz der Corona-Pandemie in mehr als 11.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit pünktlich und fristgerecht fertiggestellt werden.

Von Westfalen-Blatt