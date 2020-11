Gegen 9.45 Uhr war die Feuerwehr zu dem Brand in dem Mehrparteienhaus an der Straße Hoppenberg alarmiert worden. Nach Angaben der Polizei wohnen dort insgesamt neun Menschen.

Eine Wohnung im Erdgeschoss des Gebäudes stand in Flammen. Die 74-Jährige wurde tot in der Wohnung aufgefunden. Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Das Haus ist nach Angaben der Polizei bis auf die Erdgeschosswohnung weiterhin bewohnbar. Es sei kein Schaden am Gebäude entstanden, lediglich Rußschaden, teilte die Polizei am Dienstagmittag mit. Die Feuerwehr lüftete im Anschluss an die Löscharbeiten die Räumlichkeiten.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Brandexperten der Paderborner Kriminalpolizei nahmen nach Beendigung der Löscharbeiten die Ermittlungen auf, um die Brand- und Todesursache aufzuklären.