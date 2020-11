Aerosoft erweitert Simulator-Klassiker

Paderborn/Büren (WB). Während der angeschlagene Flughafen Paderborn/Lippstadt in der Realität Insolvenz angemeldet hat, blüht er in der digitalen Welt förmlich auf. Dafür sorgt der heimische Software-Entwickler Aerosoft aus Büren in Zusammenarbeit mit dem US-Giganten ­Microsoft. Das Weltunternehmen hat jüngst den Microsoft-Flight-Simulator 2020 veröffentlicht – und Aerosoft ist daran als Vertriebspartner und gefragter Entwickler für Erweiterungen maßgeblich beteiligt. So ist es kein Zufall, dass ausgerechnet der Paderborner Flughafen als erstes Addon-On veröffentlicht wurde.

Von Jan Haselhorst