In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hörten Polizeibeamte, die Verkehrskontrollen auf der Bahnhofstraße in Büren durchführten, Schüsse. Auch weitere Zeugen meldeten am Freitag gegen 0.05 Uhr, Schüsse in einem Waldstück am Kapellenberg gehört zu haben.

Die Beamten trafen den mutmaßlichen Schützen am Kapellenberg an. Bei der Durchsuchung stellte die Polizei eine Schreckschusswaffe und Platzpatronen sicher. Der Mann, der unter Alkoholeinfluss stand, gab zu, mit der Schreckschusspistole geschossen zu haben und nicht im Besitz eines kleinen Waffenscheines zu sein. Er habe sich die Waffe für Silvester gekauft und sie vorab testen wollen.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Schießen mit einer Schreckschusswaffe in der Öffentlichkeit verboten ist – auch an Silvester. Zudem ist für das Führen einer Schreckschusswaffe ein „kleiner Waffenschein“ erforderlich.