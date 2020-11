Büren-Weine -

Ein 21-jähriger Motorradfahrer hat bei einem Unfall am Samstag in Weine schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitgeteilt hat, war er gegen 11.35 Uhr in einer Gruppe mehrerer Motorradfahrer auf der Landstraße 637 (Talstraße) von Büren in Richtung Alme unterwegs