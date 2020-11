Hövelhofer Feuerwehrfrau Lea Kesselmeier ist Lehrgangsbeste

Truppführer-Ausbildung an der Kreisfeuerwehrzentrale in Ahden

Büren -

Rund sechs Wochen lang absolvierten 23 Feuerwehrleute aus dem Kreis Paderborn an der Kreisfeuerwehrzentrale in Ahden den zweiten Truppführerlehrgang in diesem Jahr. Aufgrund der Coronasituation und der Lehrgangsgröße wurde die theoretische Ausbildung nicht wie gewohnt in den Räumlichkeiten der Kreisfeuerwehrzentrale, sondern in einem Konferenzraum im benachbarten Airport Forum abgewickelt.