5500 Euro Schaden: Frau (18) fährt über Böschung hinweg

Büren -

Diese Fahrt endete auf einem Acker: Eine 18-jährige Autofahrerin befuhr mit dem Pkw ihres Beifahrers in Büren die Straße Am Funkturm in Richtung L 776. An einer Einmündung in der Feldflur fuhr sie geradeaus über eine Böschung hinweg, überfuhr einen kleinen Baum sowie Buschwerk und kam schließlich auf einem Feld zum Stillstand.