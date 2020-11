In dem im April erschienen Roman „Das Portrait“ schildert Rotraut Falke-Held die Geschichte von vier Frauen, die sich auf der niederländischen Insel Texel treffen, um gemeinsam Geburtstag zu feiern. Die Frauen befinden sich in ihrer Lebensmitte und erkennen bei ihren Treffen, dass sich viele Lebensträume nicht erfüllt haben. Dieses motiviert sie über neue Lebensentwürfe zu diskutieren. Doch die junge Isabella Kiefer bereitet den Frauen Probleme...

Noch druckfrisch ist der High-Fantasy-Roman „Elodie: Das Weltentor“. Elodie tritt mit 17 Jahren in das Kloster der Sabethinerinnen ein. Eines Tages entdeckt sie in einer Höhlenwand den Zugang zu einer anderen Welt. Sie erfährt, dass sie die besondere Fähigkeit hat, zwischen zwei Welten zu reisen.

Doch es gibt noch mehr Geheimnisse, von denen Elodie noch nichts ahnt. Das Buch ist für Jugendliche von zwölf Jahren an und Erwachsene, die gerne in fremde Welten eintauchen, besonders geeignet.

„Mein neues Kinderbuch befindet sich in der Endphase“ berichtet Rotraud Falke-Held: „Darin werden die Leser meines Buches ‚Was vergangen ist…‘ eine alte Bekannte wiedertreffen, nämlich die Kartenlegerin Sidonia, die mir selbst sehr ans Herz gewachsen ist. Das Buch wird Anfang nächsten Jahres erscheinen.“

Auch Rotraud Falke-Helds Tochter, die 19-jährige Studentin Lydia Carolin Held, hat die Freude am Schreiben bereits früh für sich entdeckt. Inzwischen sind auch von ihr zwei Bücher erschienen. Die Kurzgeschichte „Poisoned“ erzählt von einer ersten Liebe und ihren Konflikten. Mit ihrem Debütroman „Die Legende des Geistes“ hat sie sich dem Genre High Fantasy zugewandt.

Das Mädchen Tamia wächst behütet in ihrer Familie auf. Sie liebt es, die Legenden ihres Volkes zu hören und träumt sich oft in längst vergangene Zeiten. Obwohl sie ihre Heimat in den Bergen liebt, zieht sie mit ihrer Freundin, der Drachendame Sahri, in die Fremde, um Antworten auf all die Fragen zu finden, die in ihrer Seele brennen: Wie lauten die Legenden der anderen Völker und wie viel Wahrheit steckt hinter den alten Geschichten? Wieso wird Sahri als „Vogel der zwei Elemente“ betitelt?

„Zudem schreibe ich an einer Fortsetzung der „Legenden des Geistes“, aber auch eine Fantasygeschichte möchte ich gerne noch schreiben“, erzählt die junge Autorin. Die Bücher können im Buchhandel oder auch in Onlineshops bestellt werden. Auch sind alle Bücher bei Rotraud Falke-Held erhältlich, gerne auch signiert.

