Drei Jahrzehnte fürs Dorf

Rainer Fischer blickt zurück auf 31 Jahre als Ortsvorsteher in Ahden

Büren-Ahden -

„Als Ortsvorsteher hast du Zeit, was zu tun“, sagt Rainer Fischer und lächelt. Der 68-Jährige weiß, wovon er spricht. Denn er war 31 Jahre lang Ortsvorsteher in Ahden. Das ist jetzt vorbei, Schlüssel und Stempel hat er an seinen Nachfolger abgegeben und seine politische Arbeit für sein Dorf beendet.