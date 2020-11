Daher findet bis auf weiteres in der gesamten Jahrgangsstufe 8 kein Präsenzunterricht statt.

Das Gesundheitsamt des Kreises hat in Zusammenarbeit mit der Schulleitung sowie dem Schulträger vorsorglich entsprechende Quarantänemaßnahmen ausgesprochen. Das Gesundheitsamt prüft noch, in welchem Umfang in den nächsten Tagen Maßnahmen zum Corona-Schutz erforderlich sein werden. Aktuelle Information erhalten Schüler und Eltern direkt über die Schule. Außerdem werden sie auf den Internetseiten der Schule und des Schulträgers, der Stadt Büren, informiert, hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.

