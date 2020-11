Zehn Jahre Dorfgeschichte

Dabei schaut sie auf die großen Weltereignisse und auch das Wetter, vor allem aber natürlich auf das, was in und für Steinhausen wichtig war. Und dort hat sich in den vergangenen Jahren ja eine Menge getan.

JDie Ortsumgehung wurde neu gestaltet, ein neues Baugebiet entstand, der Rewe-Markt wurde umgabeut, Fernwärme zog ins Oberdorf ein.

Ein Großereignis war sicherlich die Eröffnung der Umgehungsstraße am 23. Februar 2012. 30 Jahre Bemühen, Planung und Vorbereitung fanden damit ihren Abschluss. Im Nachgang wurde dann die Ortsdurchfahrt verkehrsberuhigt zurückgebaut und dient heute ganz überwiegend dem Anliegerverkehr.

Den größten Teil des hochwertigen Buchs mit vielen farbigen Zeitungsberichten nehmen die vielfältigen Ereignisse der zahlreichen Steinhäuser Vereine ein. Jedes Vereinsmitglied dürfte etwas über „seinen“ Verein finden: Kolpingsfamilie, Tambourkorps und Schützen sind natürlich ebenso dabei wie die Frauengemeinschaft der Männergesangverein und der Damenchor.

Ein wichtiges Thema ist auch die Fertigstellung des „Hauses der Kultur“, für das der Musikverein viel Eigenleistung erbracht hat.

Breiten Raum nehmen auch Berichte über die überörtlichen Großveranstaltungen in Steinhausen ein. So organisierte die Dorfgemeinschaft im Mai 2013 mit 350 Helfern den 18. Bürener Wandertag mit mehr als 1700 Teilnehmern. Und 2017 wurde Steinhausen als Ausrichter des Kreisschützenfestes für ein langes Wochenende zum Anziehungspunkt für Schützen, Damen und Feierlustige aus dem gesamten Altkreis. Etwa 500 Helfer sorgten dafür, dass beim größten Fest, das Steinhausen je gesehen hatte, alles wie am Schnürchen lief. Beim großen Festumzug am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein zogen 6200 Teilnehmer aus 54 Vereinen und 47 Musikkapellen durch das festlich geschmückte Dorf. Unzählige Zuschauer jubelten dem Kreiskönigspaar Josef Lues und Lena Höpper zu. Und zum Auftakt brachte Mallorca-Star Mickie Krause das Festzelt zum Kochen.

„Man staunt, was in den vergangenen Jahren alles so passiert ist. Es ist schön, dass Ortschronistin Petra Kordes die vielen Ereignisse aus dem Dorfleben zum Nachlesen für heutige und spätere Generationen dokumentiert hat“, freut sich der Vorsitzende des Heimatvereins, Hubert Graskamp.

Die Herstellung des Buches wurde finanziell unterstützt durch den Heimatverein, den Heimat-Scheck des Landes, die Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für den Kreis Paderborn, die Westfalen Weser Energie, dieVolksbank Brilon-Büren-Salzkotten und die Volksbank Paderborn.

Dadurch ist es möglich, die erste (limitierte) Auflage zum Preis von 30 Euro anzubieten. Spätere Auflagen, weiß Hubert Graskamp, würden deutlich teurer.

Die erste Lieferung der „Chronik Steinhausen 2010 bis 2019“ wurde bereits vor dem Rewe-Markt angeboten und stieß auf großes Interesse. Innerhalb von zwei Stunden war die erste Lieferung vergriffen. Die nächste Lieferung ist jetzt eingetroffen und wird am Samstag, 28. November, abermals vor dem Rewe-Markt verkauft. Danach ist die Chronik erhältlich beim Heimatverein, bei der Volksbank in Steinhausen, in der Gaststätte Zunft-Stube und in der Gärtnerei Lammers.

Bisher gab es bereits drei Chronikbücher von Steinhausen: 1800 bis 1978, 1979 bis 1999 und 2000 bis 2009.