Bürener Ausbildungsmesse trotzt Corona

Denn schließlich stehen die Erwachsenen den Jugendlichen bei der wichtigen Entscheidung, wohin es beruflich gehen soll, bei und reden oft ein gewichtiges Wörtchen mit. Wie es schon Tradition ist, richtet sich der Freitag besonders an die Schüler, während dann am Samstag auch die Angehörigen eingeladen sind, sich schlau zu machen.

Zeitplan, 28. November Raum 1: 8.30 bis 9.30 Uhr Lidl Vertriebs GmbH & Co.KG; 9.45 bis 10.45 Uhr Argus Additive Plastics GmbH; 11 bis 12 Uhr Elektro Beckhoff.Raum 2: 8.30 bis 9.30 Uhr Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG; 9.45 bis 10.45 Uhr Meister Werke Schulte GmbH; 11 bis 12 Uhr Caritasverband im Dekanat Büren e.V.Raum 3: 8.30 bis 9.30 Uhr Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe; 9.45 bis 10.45 Uhr Rembe GmbH Safety + Control; 11 bis 12 Uhr Wächter Packautomatik GmbH & Co. KG.Raum 4: 8.30 bis 9.30 Uhr Sander-Gruppe; 9.45 bis 10.45 Uhr Stadt Büren.Die Links zu den virtuellen Räumen über Microsoft Teams sowie viele weitergehende Informationen und Unternehmenspräsentationen finden sich unter www.bueren-ausbildung.de. ...

Berührungsängste mit der Technik, ohne die es natürlich nicht geht, brauche dabei niemand zu haben, betont BAM-Organisator und Wirtschaftsförderer Michael Kubat. Im Gegenteil: „Die Digitalisierung bringt erhebliche Vorteile mit sich, um in bewährter Art und Weise den persönlichen Austausch zwischen Unternehmen und Eltern sicher zu stellen“, sagt Kubat.

Dreh- und Angelpunkt der digitalen BAM ist die Website www.bueren-ausbildung.de. Alle Videos, Zugangsdaten und Ausbildungsperspektiven sind hier zu finden. Ebenso wie die Live-Begegnungen, bei denen die Interessierten in den direkten Austausch mit den Unternehmen gebracht werden.

Am Samstag stehen dazu vier virtuelle Räume zur Verfügung. Dort werden sich die Unternehmen für jeweils eine Stunde präsentieren und Fragen beantworten. Im Anschluss kommt es zu einem Wechsel, und es präsentieren sich jeweils vier neue Unternehmen. Der Zugang wird ermöglicht über einen kostenfreien Gastzugang von Microsoft-Teams. Die Zugangsdaten finden sich ebenfalls unter www.bueren-ausbildung.de. Durch einen Klick auf die Verlinkung gelangen Interessierte direkt in die digitalen Räume. Benötigt wird dazu lediglich ein Mikrofon am Laptop, Tablet oder Mobiltelefon. Wer außerdem über eine Kamera verfügt, rät Michael Kubat, der sollte sie auch aktivieren, um von Angesicht zu Angesicht reden zu können.

Im Vorfeld der BAM sind aufwendige Unternehmensfilme erstellt worden, die ebenfalls über die Internetseite erreichbar sind. Es biete sich an, sich im Vorfeld hier schon einmal zu informieren, so Kubats Tipp. Interessierte können so gezielter die Firmen näher betrachten, die in Frage kommen. „Eltern und Jugendliche bekommen hier bereits umfangreiche Einblicke in die Unternehmen mit ihren Ausbildungsperspektiven“, ergänzt Niklas Jansen von der Agentur CAT Marketing aus Ahden.

Sollte es am Samstag technische Fragen geben, stehen Niklas Jansen und Michael Kubat zur Unterstützung unter Tel. 02955/760340 zur Verfügung.